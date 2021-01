Addio a Gigi Chiucconi, cuore biancorosso. Il saluto dei tifosi dell'Anconitana

ANCONA - La Dorica sportiva piange la scomparsa di Luigi Chiucconi, 78 anni, storico consigliere dei Clubs Uniti Biancorossi Ancona di cui è stato membro praticamente da sempre. È morto nel suo letto d’ospedale, a Torrette, dov’era ricoverato da tempo a causa di un brutto male che, pian piano, ha finito per portarlo via all’affetto dei suoi cari.

Lascia la moglie Anna e il figlio Marco che, come lui, condivideva la grandissima passione per i colori biancorossi, seguiti in casa e in tutta Italia. Persona gentile dalla grande bontà d’animo, “Gigi” era stimato e apprezzato da tutti. Più volte candidato come consigliere comunale, ha gestito per anni il negozio di alimentari di famiglia in via Urbino prima di trasferirsi per lavoro a Borgo Rodi. Oltre ai dorici, il suo amore calcistico era anche per la Juventus.

Sulla pagina ufficiale dei Cuba lo ha voluto ricordare con affetto fraterno il responsabile Eros Giardini: «I Clubs Uniti Biancorossi Ancona porgono le più commosse condoglianze alla famiglia di Luigi Chiucconi, nostro grande amico e Consigliere. Da sempre innamoratissimo dei colori biancorossi, lascia un grande vuoto nella nostra struttura e nella tifoseria anconetana tutta. Ciao Luigi».

Bello anche il pensiero di Paolo Negri, vicepresidente dei Cuba: «Caro Luigi, onore alla tua vita, all’entusiasmo che mettevi in tutto quello che facevi. Una bella persona e un grandissimo tifoso biancorosso, quante trasferte e quanti ricordi che hai lasciato nella tua città».

