ANCONA - «Il tuo sorriso non sarà mai dimenticato». Ha lasciato profondo sgomento in tutta la città la morte di Silvia Campobassi, 49 anni, fisioterapista presso la Casa di Cura di Villa Igea. Si è spenta ieri mattina dopo aver lottato strenuamente per tanto tempo contro un brutto male che ha finito per non lasciarle scampo.

Figlia di Nando Campobassi, presidente onorario dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Ancona e volto note del calcio dilettantistico locale grazie all’impegno con tanti club del territorio quali Nuova Folgore, Camerano e Real Ancona, Silvia viveva con la propria famiglia a Pietralacroce. Una famiglia composta dal marito, Andrea Cingolani, e i figli Filippo e Giulia. Tutte persone conosciute ed apprezzate per la generosità e bontà d’animo.



Il cordoglio



«Silvia amava fare del bene, mettersi a disposizione, era l’amica e la professionista che non ti avrebbe mai abbandonato», la ricordano gli amici sui social. A piangerla anche l’amatissima madre Simonetta e il fratello Marco, che insieme ai familiari le sono sempre rimasti accanto in questa battaglia contro una malattia spietata che nonostante il grande coraggio e la forza d’animo con cui Silvia l’ha affrontata alla fine non le ha lasciato scampo. «Era buona e amava la sua vita e il suo lavoro, prima dell’arrivo di questa bestiaccia che ce l’ha portata via», la ricorda papà Nando che è stato abbracciato dai tanti conoscenti che in questi anni lo hanno incrociato sui campi di tutta la regione.



L’onda di affetto



Svariati i messaggi di cordoglio, da quello dell’ASD Pietralacroce ‘73 pubblicato sulla propria pagina fino all’Aiac Marche: «Il nostro gruppo provinciale e regionale si stringe attorno al nostro presidente onorario Nando Campobassi per la perdita della sua adorata figlia Silvia. Alla famiglia giungano le nostre più vive e sentite condoglianze». Tra i componenti e responsabili dei due gruppi, Paolino Giampaoli per quel che concerne Ancona ha così voluto abbracciare l’amico: «Conosco bene le famiglie Campobassi e Cingolani (il fratello di Andrea, Stefano, ha un lungo passato nel calcio a 5. Mentre l’altro fratello, Marco, è un ispettore di polizia, ndr) e non posso far altro che rinnovare il mio cordoglio perchè in questo momento non servono parole. C’è grande dolore per quello che è accaduto». I funerali di Silvia Campobassi sono in programma domani alle 10.30 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi.