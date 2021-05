Addio Enrico, commerciante con la passione per l’Ancona: lo struggente ricordo del figlio Paolo

ANCONA - La famiglia, il calcio, la musica. Passioni di una vita spesa a lavorare, amare e dispensare sorrisi. Non ha perso l’ironia nemmeno di fronte alla malattia, fulminea e spietata, Enrico Papili, 74 anni, volto noto del commercio anconetano: ha smesso di lottare ieri all’ospedale di Torrette. Lascia la moglie Simonetta, con cui gestiva l’agenzia immobiliare “Simonetta” di via Magenta, e i figli Massimo e Paolo, collaboratore del Corriere Adriatico e radiocronista delle partite dell’Anconitana su Radio Tua.

«È stato papà a farmi innamorare di questi colori nel lontano 1984 - ricorda Paolo -. Mi portò a vedere un Ancona-Rondinella e da lì nacque una passione infinita: mi accompagnava in trasferta, in auto o in pullman, perfino in Sicilia. Anche di recente è venuto allo stadio, finché il Covid lo ha permesso».

Negli ultimi giorni Enrico - per anni rappresentante di materiale elettrico e socio del negozio Elektron di corso Carlo Alberto - sembrava in procinto di migliorare. «Era arrabbiatissimo per la sconfitta dell’Anconitana a Fossombrone», dice il figlio. Poi, il nuovo peggioramento. Cresciuto a Vallemiano, aveva gli Archi nel cuore: la malattia, repentina, gli ha negato la gioia di veder rinascere il rione dopo il restyling. I funerali di Papili si terranno in forma privata.

