Addio Aurelio Carretta, nei suoi scatti c’è la storia. ​Positivo al Covid, era ricoverato all’Inrca

ANCONA - L’ultimo scatto è stato il clic di un tablet. Una carezza sullo schermo per salutare da remoto le due figlie adorate, con il briciolo di forze e di lucidità lasciate dalla malattia degenerativa di cui soffriva e dal Covid che l’aveva colpito due settimane fa. Il virus maledetto si è portato via anche Aurelio Pierluigi Carretta, il re della fotografia. Aveva 84 anni. Era ricoverato all’Inrca, in isolamento, dopo una febbre che non passava e un tampone che ha confermato i sospetti. Il Covid ha negato ai familiari anche la possibilità di stargli accanto nei suoi ultimi giorni di vita.

LEGGI ANCHE:

In giro in piena notte con un'utilitaria: ognuno dà una versione diversa. Sanzionati cinque romeni



«Se n’è andato un uomo meraviglioso, un papà stupendo» piange Alessandra. A lei e all’altra figlia Larissa (per tutti Lara) aveva lasciato nel 1996 la gestione dello storico negozio “Foto Video Carretta” di piazza Diaz, dove da cinque anni lavora anche una delle tre nipoti, Angelica Maria, quarta generazione di una dinastia di fotografi. Il capostipite fu Emanuele, tra i primi ad immortalare Ancona e gli anconetani negli anni del fascismo. Morì giovanissimo e lasciò in eredità la sua attività a due dei 7 figli, Socrate (tutt’ora in vita) e Aurelio. Un amore travolgente, quello per la fotografia, trasmesso anche all’altro figlio Luigi Matteo, per anni al servizio del Corriere Adriatico. Per la carta stampata ha collaborato in passato lo stesso Aurelio, anche se la sua passione erano i paesaggi e la natura. Diceva di ispirarsi a Rembrandt per giocare sul chiaroscuro e rendere la luce dei suoi ritratti così particolare.

E poi i matrimoni. Centinaia di riti nuziali resteranno incisi per sempre nelle sue diapositive. Anche per questo Aurelio era conosciuto e amato da generazioni di anconetani: era uno di casa, un ospite d’onore accanto all’altare. Con i suoi scatti ha raccontato la storia della città, anche se la grande alluvione del 1959 distrusse il monumentale archivio fotografico del suo negozio, avviato prima in corso Garibaldi, poi trasferito in corso Amendola e quindi, nel 1970, definitivamente in piazza Diaz.

Il Covid non ha avuto pietà per Carretta, già debilitato da anni di malattia. Da due settimane era assistito nel reparto speciale dell’Inrca, dopo una febbre alta che ha convinto i familiari, su suggerimento del medico di base, a sottoporlo a un tampone molecolare, il cui esito purtroppo è stato positivo. L’équipe di specialisti dell’istituto geriatrico hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Ma Aurelio era troppo fragile per poter vincere questa battaglia che ha dovuto combattere da solo, sia pure confortato dall’amore a distanza dei suoi cari. «Ci collegavamo con lui in videochiamata, ma è stato terribile non potergli stare vicino e coccolarlo fino all’ultimo» racconta in lacrime la figlia Alessandra. Che poi rivolge un pensiero a medici e infermieri dell’Inrca: «Sono stati eccezionali, bravissimi, umani: a loro rivolgiamo un enorme grazie, in un periodo in cui la gente se la prende con tutto e tutti». I funerali si terranno domani alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria dei Servi in via del Conero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA