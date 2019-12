Addio al prof. Giordano addetto scientifico dell’ambasciata in Cina

ANCONA - Cordoglio nel mondo accademico per l’improvvisa scomparsa del professor Mario Giordano, ordinario di Fisiologia Vegetale al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, ora in servizio come addetto scientifico all’Ambasciata d’Italia a Pechino. Il rettore Gian Luca Gregori, a nome di tutta la comunità accademica, ieri ha espresso partecipazione e profondo cordoglio per la morte del docente universitario, ricordando «il suo alto impegno istituzionale a favore della ricerca e delle relazioni internazionali».



Da ricercatore nel 1994 a professore ordinario nel 2016, Giordano era stato anche professore a contratto (dal 2002 al 2008) presso l’Institute of Marine Biology, Shantou University, in Cina e presso il Dipartimento di Biologia dell’Università del Wisconsin, in Milwaukee. Dal 2013 era delegato del Rettore per le relazioni internazionali dell’Univpm e Segretario generale di Uniadrion, Associazione delle Università della Macroregione Adriatico-Ionio. Nel 2016 aveva assunto la direzione del Centro di eccellenza per la ricerca algale della Politecnica delle Marche e dell’Università di Shantou, in Cina.



Era stato il primo italiano e l’unico straniero ad avere in Cina la cattedra onoraria “Pearl River Scholar Chair”, assegnata nel 2017 dal governo del Guangdong. Il suo elevato profilo di studioso è testimoniato da circa 100 pubblicazioni firmate nelle migliori riviste internazionali nei campi della fisiologia vegetale e della biologia algale. Nel settembre 2017, su impulso del professor Giordano, era stato fondato un centro di ricerca di eccellenza congiunto tra l’Università di Shantou in Cina e l’Univpm per lo studio della biologia delle alghe. Nel marzo scorso era arrivato l’incarico biennale di addetto scientifico dell’Ambasciata italiana in Cina, assunto da giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA