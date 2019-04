Addio al pittore Papini Era rimasto ustionato nel suo atelier in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ancona piange Roberto Papini, il pittore rimasto ustionato nella sua abitazione in via Magenta all’alba dell’11 aprile e che oggi pomeriggio, alle 18.30, è deceduto all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato per superare le ustioni di cui era rimasto vittima. Era stata la badante ad accorgersi dell’incendio che si è sviluppato nell’appartamento dove Papini aveva anche il suo atelier. L’intervento dei vigili del fuoco aveva evitato che l’incendio si propagasse alla palazzina dove erano stati evacuati i residenti. Papini aveva 98 anni. I funerali non sono stati ancora fissati.