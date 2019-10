Ancona, addio al dottor Malerba medico e tifoso di calcio: aveva 67 anni

ANCONA - Lutto nel mondo sportivo anconetano. Si è spento, dopo una lunga malattia, Cosmo Damiano Malerba (detto Mino), 66 anni, medico e grande appassionato di calcio e della Juventus in particolare. Malerba è stato uno dei soci fondatori dello Juventus Club Ancona, nato ufficialmente ad aprile del 1984, di cui è stato primo presidente, mosso dalla grande passione per i colori bianconeri, rimasto sempre comunque nell’ambito del club.

Ancona, addio a Mario Vergani, 65 anni, anima del Mix Bar di via Ruggeri

Ma Mino Malerba era conosciutissimo in città anche per la sua attività professionale. Per tanti anni era stato medico di famiglia ed aveva 3 ambulatori: a Collemarino, a Tavernelle ed a piazza Roma. Dai modi pacati, mai fuori dalle righe, sempre disponibile per i visitare i suoi pazienti a domicilio. Piange la sua prematura scomparsa tutto lo Juventus Club di Ancona, dal presidente attuale Stefano Veroli, al direttivo ed i soci che esprimono le più affettuose condoglianze alla famiglia, la moglie Cristiana, le tre figlie ed il nipotino. In particolare Stefano Veroli, legato a Mino da una profonda e storica amicizia sin da ragazzi in quel di Collemarino, lo ricorda per le tante trasferte fatte insieme a Torino dove avevano l’abbonamento allo stadio sin dai primi anni 90, le lunghe ore passate insieme a darsi il cambio alla guida dell’auto per fare in una unica tirata il viaggio andata ritorno da Ancona a Torino e rientrare alle prime luci dell’alba in Ancona.

Su tutto il ricordo della bellissima festa al ristorante Passetto di Ancona a metà anni Ottanta con il grande e compianto Gaetano Scirea. Tifosissimo della “vecchia Signora”, aveva seguito in tv la partita della Juve a Lecce di sabato pomeriggio per poi spegnersi nelle prime ore di ieri. Funerali oggi alle ore 15 alla parrocchia Sacro Cuore di piazza Salvo D’Acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA