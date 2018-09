Addio a Giancarlo Cagnoni grande imprenditore e pioniere delle Palombare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Se n’è andato ieri mattina, l’ingegnere Giancarlo Cagnoni, il gigante del commercio anconetano. La forte tempra, allenata fin dalla giovinezza con tanti sport, non ce l’ha fatta: circondato dalla famiglia, ha dovuto arrendersi alla malattia. Giancarlo era nato in via Cupa nel 1930, primogenito di Carlo Cagnoni che, concessionario di una ditta svizzera di materiali per l’agricoltura, nel 1926 aveva aperto a via XXIX settembre un grande magazzino di ferramenta e strumentazioni.Nel ‘68 convinse il padre a trasferire il magazzino alle Palombare. Dieci anni più tardi, fondò con altri dodici imprenditori italiani la società Ferritalia. Poi, l’apertura del magazzino di attrezzature navali Nautiservice, a Marina Dorica.I famigliari e gli amici saluteranno Giancarlo per l’ultima volta venerdì 14 alle 14,30 nella Sala del Commiato al cimitero di Tavernelle.