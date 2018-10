Addio a Franca Foà Ascoli «Saggezza illuminante» Si è spenta a 92 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Franca Foà Ascoli, presidente onorario della Comunità Ebraica di Ancona, se n’è andata ieri a 92 anni. Viene a mancare una persona che con la sua energia e l’instancabile dedizione è stata un punto di riferimento per tutti, rafforzando i legami tra i membri della comunità ebraica e con la città. «Ci ha illuminati con la sua grande cultura e saggezza, il buon senso e la grande affabilità», si legge in una nota diffusa da Manuela Russi, presidente della Comunità Ebraica assieme a Marco Mascoli Marchetti. I suoi genitori avevano una negozio di articoli casalinghi, assieme a Tartaglini, a largo Sacramento. Sposata con Mario Ascoli, rappresentante di commercio molto stimato, ha cresciuto i figli Ugo, Marina e Anna con rigore amorevole. Spesso la si incontrava, accompagnata da Ugo, docente di Sociologia economica alla Politecnica, alle cerimonie nella Sinagoga, per il cui restauro si era molto impegnata, così come per la sistemazione del Cimitero ebraico del Cardeto. «Una donna devota, molto vicina a tutti – la ricorda Claudio Calderoni, il precedente presidente – che si è sempre prodigata per sostenere i bisognosi e per salvaguardare la dignità dei beni della comunità». L’ultimo saluto oggi al Cimitero Ebraico di Tavernelle alle 11, davanti a quel tempietto inagibile, l’ultimo impegno di Franca rimasto in sospeso.