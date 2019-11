Quasi accecato dall'acido solforico finito in faccia: marinaio soccorso in alto mare

ANCONA - Apre un contenitore ma l'acido solforico che era conservato all'interno gli finisce sul viso. Attimi di terrore ieri mattina a bordo di un cargo in navigazione al largo di Ancona dove un marittimo di 42 anni di origini turche è rimasto ustionato al viso. L'incidente sarebbe stato provocato da un quantitativo di acido solforico contenuto all'interno di una sorta di barattolo. La prima richiesta di aiuto è stata inoltrata alla sala operativa della Capitaneria di Porto che ha subito inviato sul posto una vedetta.

Nel frattempo la stessa sala operativa si è messa in contatto con il 118. Ad attendere l'arrivo sottobordo della motovedetta il personale imbarcato sul cargo che ha aiutato l'uomo a salire a bordo assieme ai militari anche per il fatto che le ustioni riportate al viso gli avevano quasi che oscurato il campo visivo. In pochi minuti la motovedetta della Capitaneria ha fatto ritorno al porto di Ancona. Questa volta ad attendere gli uomini della Guardia Costiera c'era il personale delle Croce Gialla di Ancona. Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con l'uiomo che è stato portato in sala emergenza. Solo nelle prossime ore si saprà qualcosa in piu circa le condizioni del marittimo.

