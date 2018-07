Accusato come un orco il papà viene assolto dopo quattro anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel 2013 aveva denunciato l’ex marito per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Vittime, secondo la sua versione, erano lei stessa e i suoi tre figli. L’accusa era partita dal fatto che un giorno il loro bimbo, che nel pomeriggio era stato con il padre, era tornato a casa con una ferita sul naso. La madre aveva notato che il setto era storto, probabile conseguenza di percosse ricevute. Di lì, la partenza di tutto l’iter giudiziario nei confronti dell’ex coniuge, un 48enne anconetano. Non solo l’uomo – libero professionista – ha dovuto affrontare un processo penale, ma anche dovuto fare i conti con la sospensione della potestà genitoriale.