Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 lungo via Giordano Bruno con un uomo di 40 anni che ha accusato una crisi respiratoria. Immediato l'allarme e la corsa di un'ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato l'uomo - dopo le prime cure sul posto - all' ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.LEGGI ANCHE: