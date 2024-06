ANCONA «Il cerchio si sta stringendo, hai lasciato delle tracce: mi fai ribrezzo», scriveva su Facebook il 6 febbraio 2021, dopo aver trovato i suoi tre setter irlandesi morti nel giardino di casa, a Sirolo. Uno sfogo apparentemente genuino, corredato dalla foto choc dei tre cani stesi a terra, ormai senza vita. Quel post, così carico di dolore da scatenare la reazione indignata del web, per la procura sarebbe stato confezionato ad arte. Gli inquirenti, infatti, sono convinti che sia lui, avvocato maceratese (M. B. le iniziali) ad aver ucciso i suoi cani, mescolando al cibo del veleno per topi, acquistato pochi giorni prima in una ferramenta di Numana.

La straziante denuncia-social, insomma, rischia di trasformarsi in un boomerang per il legale 65enne, a processo con l’accusa di uccisione di animali. Tramite il suo avvocato, Giovanni Bora, si proclama innocente: «Parliamo di tre setter irlandesi che hanno anche un valore economico - spiega -. Se si fosse voluto sbarazzare di loro, li avrebbe venduti, anche perché degli acquirenti, che chiameremo a testimoniare, si erano fatti avanti per acquistarli. Il veleno? L’ha acquistato, sì, ma per tenere lontani i topi. È probabile che i cani l’abbiano ingerito perché sono state trovate delle tracce nei loro corpi, ma non è detto che sia quella la causa del decesso. Sospettiamo che ci siano stati degli atti sovversivi da parte di qualcuno: la verità emergerà al processo, andiamo avanti a testa alta».

Nell’udienza di ieri, il giudice Lamberto Giusti ha accolto la richiesta di costituzione di due associazioni come parti civili, la Lav e l’Enpa. «Rimarchiamo l’assoluta attenzione a presidiare fatti gravissimo come questi in danno degli animali - commenta l’avv. Tommaso Rossi, legale della Lav -, ringrazio i carabinieri forestali della stazione Conero per il grande lavoro di indagine che ha permesso di portare al rinvio a giudizio dell’imputato». L’avv. Claudia Ricci dell’Enpa parla di «una storia da film horror: l’imputato avrebbe avvelenato i suoi cani perché non più in grado di controllarli, scappavano spesso e l’allevatore non poteva riprenderseli. Da lì sarebbe scattato il piano di avvelenarli lentamente. Se l’uomo dovesse risultare colpevole, ci aspettiamo una pena esemplare».

I cani si chiamavano Max (6 anni), Hermes e Diva (che ne avevano 2, erano i figli): ai tre sarebbe stato somministrato cibo mescolato ad esche rodenticide contenenti il brodifacoum, veleno altamente letale. Durante le indagini sono state svolte due perizie, una tossicologica sui cani deceduti e una informatica, sulle telecamere della zona. L’avvocato imputato aveva rivolto un appello a tutti nel post del febbraio 2021: «Suggerisco la massima attenzione» e aveva fatto riferimento ai quartieri di Vallemiano e Brecce Bianche, disseminati in quel periodo da polpette con chiodi, gettate in strada da un nemico degli animali.