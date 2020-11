Accusa un malore, i vigili del fuoco entrano in casa e si sente ancora male: donna portata all'ospedale di Torrette

ANCONA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti questo pomeriggio intorno alle 18,45 in via Santa Margherita ad Ancona per il soccorso ad una persona: una donna si è sentita male ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi, l'automedica e la Croce Gialla con i vigili del fuoco che sono riusciti non senza diverse difficoltà ad entrare in casa con la signora che ha subito avvertito un altro malore. Immediato quindi il suo trasporto all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

