ANCONA - Stava aspettando il suo turno per fare dei prelievi quando all'improvviso si è sentito male. Attimi di paura questa mattina lungo corso Amendola per un uomo di 64 anni che ha perso i sensi ed è stato subito soccorso grazie al tempesitivo intervento della Croce Gialla sul posto quindi la corsa all'ospedale di Torrette in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA