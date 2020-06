Accusa un malore, il barista chiama subito i soccorsi: che spavento per un uomo di 70 anni

ANCONA - Accusa un malore, riesce ad entrare in un bar in via Flaminia all'altezza della stazione metropolitana di Torrette e anche avvicinandosi al balcone non riesce a parlare. Immediata la richiesta di soccorso per un uomo di 70 anni con la Croce Gialla subito intervenuta sul posto che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

