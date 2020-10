Accusa un arresto cardiaco un attimo prima di fare l'elettrocardiogramma, lo salva il defibrillatore

ANCONA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti oggi intorno alle ore 17 in un appartamento in zona Piave dove un uomo di 70 anni lamentando dolori alla regione toracica ha chiesto soccorso: sul posto l'automedica e la Croce Gialla che lo hanno trovato in buone condizioni ma per sicurezza il medico ha ritenuto opportuno effettuare un elettrocardiogramma ma proprio mentre il settantenne stava togliendo la maglietta ha subito in arresto cardiaco, per fortuna lo strumento che serviva per effettuare quell'esame fungeva anche da defibrillatore per cui dopo solo un attimo la situazione è stata attentamente monitorata con l'uomo che si è ripreso ma è stato per precauzione portato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

