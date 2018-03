Accosta il furgone e si accascia sul volante: è grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Si è accorto che qualcosa non andava ed ha fatto in tempo ad accostare il furgone che stava guidando: ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona. Protagonista un 60enne che questa mattina, ha accostato il furgone in via Albertini, per poi accasciarsi sul volante. L’allarme è stato lanciato da un passante che l’ha visto privo di sensi. Immediato il soccorso da parte degli operatori della Croce Gialla, che hanno portato l’uomo all’ospedale.