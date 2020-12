ANCONA - Paura e terrore nel capoluogo. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato in strada vicino a Villa Igea, in via Maggini ed è morto. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. L'aggressore è scappato, sul posto carabinieri e polizia.

