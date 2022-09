Lite al bar, accoltella "l'avversario" al braccio: arrestato tunisino

ANCONA - Choc, questa mattina, al porto di Ancona, dove è scoppiata una lite tra un nordafricano e un italiano. Stando ad una prima ricostruzione, lo straniero ha sferrato una coltellata al braccio all’italiano che è stato all’ospedale in codice giallo. A quanto si apprende la vittima, un cittadino di Osimo di 54 anni, sarebbe stato aggredito da un tunisino 52enne dopo che gli aveva intimato di smettere di importunare gli avventori del bar. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dal 118, si sono portate anche due Volanti. I poliziotti hanno arrestato il tunisino portato in questura, ma non è stato possibile recuperare l'arma, gettata in acqua.