Accusa choc dopo la lite: «Lui ha minacciato di darmi fuoco»

ANCONA - I carabinieri l’hanno trovata sotto choc, con i vestiti zuppi e cosparsa di liquido infiammabile. Non si dava pace. Di fronte a lei, il compagno, anche lui in stato alterato. Nella lite da paura, che ha messo in allarme tutto il condominio, è spuntata una bottiglietta di sostanza disinfettante. Come e perché il contenuto sia finito addosso alla donna, non è ancora chiaro. Forse ha tentato un gesto estremo? Oppure è stato l’uomo che, in preda all’ira, le ha versato addosso quel liquido, minacciando di darle fuoco?Indagano i militari del Norm di Ancona. Ha contorni oscuri la lite furibonda scoppiata nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento abitato da una coppia di stranieri in via Flaminia, poco dopo la stazione. Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi, sentendo i due urlare e lanciarsi oggetti. Subito sul posto è piombata una pattuglia dei carabinieri che, saliti in casa, hanno sedato la zuffa e riportato la situazione alla normalità. Non appena hanno visto che i vestiti della donna erano bagnati, hanno sollecitato l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Secondo una prima analisi, si tratterebbe di un comune disinfettante, ma potenzialmente infiammabile. Una circostanza che ha spinto i militari a portare i due coniugi stranieri in caserma per interrogarli. La donna, infatti, avrebbe accusato il marito di averle gettato addosso quella sostanza, anche se lui nega tutto.