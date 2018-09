Si accende furibonda lite in casa, il figlio si scaglia contro la mamma e la picchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Malmenata dal figlio al culmine di una lite in casa. L’episodio è avvenuto ieri verso mezzogiorno in un appartamento di via Montegrappa dove una donna di 53 anni ha raccontato della violenta lite avuta con il figlio che poi l’avrebbe picchiata. Sul posto sono arrivati gli equipaggi di 118, Croce Rossa e una pattuglia delle Volanti della Questura. La donna, molto agitata per l’episodio, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per ulteriori accertamenti. La 53enne era infatti sotto choc e lievemente ferita.