Ancona, si accascia per un malore vicino alla farmacia: soccorsa in pieno centro una donna 55enne

ANCONA- Spavento ieri sera - 13 febbraio - intorno alle 20 nel pieno centro di Ancona. Una donna di 55 anni, nei pressi di una farmacia di corso Garibaldi, ha accusato un malore accasciandosi.

L'intervento

Allertati dai passanti, i sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto per prestare soccorso. La 55enne è stata poi trasportata all'ospedale di Torrette in condizioni non gravi