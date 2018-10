L’accampamento sul ponteggio l’ultima frontiera dei clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Negli ultimi anni bivacchi e accampamenti sono apparsi un po ovunque come ad esempio negli stabili abbandonati scuole comprese, nei cantieri i cui lavori erano stati sospesi, all’interno di una mega barca mai terminata proprio di fronte ad un cantiere nei pressi del casello Ancona sud e perfino in quello che restava di una ambulanza dismessa appartenente alla Croce Rossa in via Mamiani. Nell’elenco dei posti insoliti per quello che riguarda i bivacchi irrompe ora un nuovo accampamento, questa volta ricavato sopra una sorta di ponteggio abbandonato all’interno di un cortile in via della Ricostruzione a pochi metri dalla rotatoria che regola la viabilità con via De Gasperi e via Martiri della Resistenza.