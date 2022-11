ANCONA- Si ubriacano, si picchiano tra di loro, poi quando è ora di andare in ospedale occorre una task force per recuperarli dalla zona impervia. Ecco quello che accade in via Papa Giovanni XXIII, la strada che sale verso la Cattedrale di San Ciriaco dove da anni ci sono disperati che bivaccano sotto le arcate che sostengono la strada che s’inerpica sul Guasco.

Gli accampamenti

Accampamenti con vista mare, dove non mancano mobili, materassi e tutto quello che occorre per cucinare, griglia compresa, ma sopratutto avanzi di cibo e centinaia di bottiglie in plastica abbandonate lungo la scarpata. Un luogo difficile da raggiungere a piedi, dove l’alcol scorre a fiumi e non mancano liti e malori. L’ultimo, lunedì: una romena di 51 anni, già nota al personale del 118 e ubriaca, ha chiamato i soccorsi raccontando di essere stata picchiata da un altro abusivo. Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce Gialla, due volanti della Questura e i vigili del fuoco in quanto per recuperare la donna è stato necessario allestire una sorta di cordata in quota. Impossibile, per motivi di sicurezza, ipotizzare un intervento passando per il dirupo che sale in direzione del bivacco. Un copia-incolla di quanto accaduto due domeniche fa sempre per soccorrere la stessa donna con problemi di alcol. Bivacchi che hanno i loro costi per la collettività: basti pensare che nei mesi scorsi Anconambiente per bonificare l’intera area è dovuta intervenire con un camion dotato di braccio meccanico con tanto di sollevatore. Il problema dei clochard è sempre più grave nel capoluogo per la carenza di strutture per ospitarli: il Comune nei prossimi giorni provvederà a chiudere l’area ai piedi della palafitta del Passetto, dove si sono accampati dei richiedenti asilo. Bivacchi sono stati segnalati anche nei pressi del parcheggio degli Archi, dove un gruppo di africani in attesa di regolarizzare la propria posizione in Italia dorme sulle scalinate. La polizia la scorsa settimana è intervenuta di nuovo alla scuola Antognini in via di ristrutturazione, per allontanare un gruppo di pakistani che ora dormono in piazza Fontana, a due passi dalla Questura.