ANCONA Da tempo gli inquilini delle case Erap di via Circonvallazione si lamentano della presenza di una coppia e di un loro parente che avrebbero occupato abusivamente tre appartamenti sfitti, creando il caos nel condominio. I residenti hanno sporto denuncia in questura e presentato un esposto all’Erap. «Qui siamo tutti anziani e di notte non dormiamo più - raccontano -. Si ubriacano, fanno chiasso di notte, il fumo dei loro barbecue ci entra in casa e hanno occupato anche degli spazi condominiali, tagliando i lucchetti delle recinzioni».

La situazione è degenerata domenica



Domenica la situazione è degenerata per una lite scoppiata tra alcune donne e uno degli abusivi, che ha richiesto l’intervento della polizia e del 118 perché, a suo dire, sarebbe stato percosso dalle vicine, che però negano tutto. I poliziotti hanno spiegato ai litiganti che hanno la facoltà di denunciarsi reciprocamente, se lo riterranno opportuno. La Divisione Anticrimine ora è impegnata nel valutare la posizione dei soggetti che avrebbero occupato abusivamente l’immobile e che si sono resi responsabili di frequenti episodi di degrado e disturbo alla quiete del condominio.

Sempre domenica la polizia è dovuta intervenire anche in via Cialdini, dove un residente, rientrando a casa, ha trovato uno sconosciuto che dormiva nel vano superiore delle scale del palazzo. I poliziotti hanno individuato il 35enne, residente nella provincia dorica, che ha spiegato di essere venuto a trascorrere il sabato sera in città ma di non essere più riuscito a rientrare a casa sua per la stanchezza.

Stefano Rispoli