Abusi sessuali al capolinea A giudizio quattro dipendenti dell'azienda di trasporto

di Stefano Rispoli

ANCONA - La corsa quotidiana con il bus per andare e tornare dal lavoro era diventata un incubo. Gli orchi indossavano la divisa celeste e sul petto il distintivo dell’azienda: proprio loro, responsabili del trasporto e tutori della sicurezza dei passeggeri, avrebbero approfittato delle condizioni di inferiorità psichica di una donna anconetana, ora over 50, che incolpa quattro dipendenti di Conerobus, tra cui anche autisti, di aver abusato di lei per circa un anno, tra l’estate del 2012 e il luglio del 2013, sottoponendola a ripetuti rapporti sessuali, anche più volte alla settimana. Incontri occasionali, generalmente in luoghi appartati, in strada, alla fine di una corsa o di una giornata di lavoro.