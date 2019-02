Abusi all'ospedale: madre e figlia chiedono 300mila euro di danni

di Federica Serfilippi

ANCONA- Un risarcimento di 300 mila euro. È il conto presentato ieri in udienza da madre e figlia, presunte vittime di Valer Lacatus, il 36enne romeno arrestato lo scorso agosto dai carabinieri di Collemarino per una serie di tentate violenze sessuali ed estorsioni nella cittadella sanitaria di Torrette. Le due donne, 40 e 60 anni all’epoca dei fatti senza fissa dimora, si sono costituite parte civile attraverso l’avvocato Andrea Coen. La loro testimonianza è attesa per l’udienza del 14 marzo prossimo. Ieri, è stato sentito Giuseppe Colasanto, comandante della stazione dei carabinieri che aveva preso la denuncia sporta dalla 60enne lo scorso giugno.