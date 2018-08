Abusi nell’ospedale accampamento: clochard romeno in cella per stupro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - L’inferno le si è palesato proprio in quei corridoi bui dove aveva cercato un riparo per non dormire sotto le stelle. Lei, romena senza fissa dimora, pensava di essere al sicuro in mezzo ad altre persone, molte delle quali sue connazionali. Si sbagliava. Il mostro era proprio tra coloro con cui aveva diviso decine di nottate sotto il tetto dell’ospedale regionale di Torrette, in quelle stanze spopolate dove spesso riescono ad intrufolarsi i clochard per allestire alloggi di fortuna. Proprio all’interno del nosocomio, stando alla versione raccontata dalla vittima, avrebbe subito ripetute violenze sessuali da un uomo di 35 anni, anche lui romeno, anche lui accampato alla rinfusa a Torrette. Ieri, l’incubo della donna è finito. Il presunto molestatore è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Collemarino (l’ospedale ricade nella loro giurisdizione) mentre si trovava di fronte all’ingresso principale del nosocomio. Era lì, come suo solito, per cercare di strappare qualche spicciolo a chi stava per entrare in ospedale. Le manette sono scattate poco dopo l’ora di pranzo, in mezzo a decine di persone, esterrefatte e soprese dal trambusto. Per il 35enne si sono spalancate le porte del carcere di Montacuto dove rimarrà fino all’interrogatorio di garanzia.