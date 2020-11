ANCONA - Due abusi etilici nel tardo pomeriggio di ieri con gli interventi della Croce Gialla: il primo in zona porto per soccorrere una donna di 45 anni, il secondo in largo Sarnano dove un rumeno aveva esagerato con gli alcolici ed era disteso su un marciapiede. Per entrambi il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

