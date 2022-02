Abbandona i due figli piccoli al parco del Passetto e torna dopo un’ora e mezza: è nei guai

ANCONA - Sabato pomeriggio personale delle Volanti al parco del Passetto ha rintracciato due bambini di 8 e 10 anni che hanno detto di essere lì con il padre, che si era allontanato per andare a comprare la pizza.

Dopo circa un’ora e mezzo in cui i bambini sono stati in presenza del personale di Polizia e diverse telefonate all’utenza del padre e della madre, si è presentato un tunisino di 54 anni che adduceva giustificazioni vaghe sul suo allontanamento per circa due ore. Al termine dell’intervento il tunisino è stato denunciato per abbandono di minore ed i bambini gli sono stati riaffidati. L’episodio sarà segnato anche al tribunale dei minori.

