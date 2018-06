A petto nudo e con una birra in mano insulta i passanti lungo corso Garibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gira a petto nudo per il centro, brandisce bottiglie di birra e, soprattutto, insulta i passanti. Sono molte le segnalazioni, anche alle forze dell’ordine, che provengono dal centro, per fermare un individuo - di mezza età, brizzolato - che nella mattinata di ieri si aggirava tra piazza Cavour, la spina dei corsi fino all’ingresso del porto. Al momento non risulta che l’uomo sia stato identificato o che siano stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Di certo, non è passato inosservato. L’uomo, ieri mattina, ha iniziato il suo show in corso Mazzini, per arrivare in piazza Cavour e ridiscendere lungo corso Garibaldi fino all’ingresso del porto. A ogni tentativo di riportarlo alla calma o di chiedergli come potesse essere aiutato, rispondeva solo con pesanti insulti. Diversi passanti, infastiditi per questo comportamento violento e aggressivo, ma soprattutto temendo per la propria incolumità, hanno avvertito le forze dell’ordine.