A 95 anni dimentica la pentola sul fuoco e respira fumo

ANCONA - Dimentica la pentola sul fuoco e rischia di scatenare un incendio. Per fortuna è rimasta solo lievemente intossicata la nonnina di 95 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, a quanto pare per una banale distrazione, ha accusato un malore quando ha visto provenire dalla cucina una densa nube di fumo nero. E’ stata lei stessa a chiedere aiuto ai vicini e poi ai parenti. Ora sta bene ed è fuori pericolo: soccorsa dall’automedica del 118 e dalla Croce Gialla, si è subito ripresa, tanto che non si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso. L’allarme è scattato attorno alle 19,15. A spegnere il principio d’incendio, che si era sviluppato al civico 242 di via Flaminia, sono stati i vigili del fuoco. Una volta entrati in casa, hanno aiutato il personale del 118 a soccorrere l’anziana, che respirava male ed era sotto choc per l’accaduto, quindi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’appartamento. Il fumo non ha provocato gravi danni all’abitazione.