Il 3 dicembre scade la Tari: ecco come si può pagare

ANCONA - In questi giorni Ancona Entrate sta inviando a casa dei contribuenti l’avviso di pagamento saldo Tari 2020 contenente il modello F24 precompilato. Il Comune ricorda che il versamento della seconda rata a saldo della tassa sui rifiuti deve essere effettuato entro il 3 dicembre e va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso banche, poste, tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking. A causa dell’emergenza Covid, infatti, il front-office di Ancona Entrate è chiuso al pubblico. Per informazione e chiarimenti, chiamare il numero verde 800.551.881, attivo per la tassa rifiuti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9-19, il sabato dalle 9 alle 13.

