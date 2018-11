Prende ben 32 multe per eccesso di velocità e le paga tutte in contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Guida ad alta velocità e colleziona 32 multe con l’autovelox. Dopo un’intensa attività di ricerca, l’auto è stata fermata sabato mattina sull’asse nord sud dalla Polizia municipale di Ancona. Alla guida c’era un uomo di 41 anni, di nazionalità italiana e domiciliato ad Ancona, che per l’alta velocità aveva ricevuto 32 sanzioni in soli due mesi. Essendo la targa straniera (romena), l’uomo ha dovuto pagare subito l’importo delle sanzioni altrimenti non avrebbe potuto continuare a guidare la sua auto. I vigili urbani lo hanno quindi accompagnato al Comando della Polizia Municipale, dove hanno notificato i 32 verbali e l’uomo ha pagato in contanti quasi 6mila euro.