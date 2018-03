Uomo 30enne beve un bicchiere â€‹di varechina: i medici lo salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allarme ieri nel tardo pomeriggio, per un giovane uomo che è stato soccorso dopo aver ingerito varechina. Per fortuna con l’arrivo dei sanitari la situazione si è risolta per il meglio, ma all’inizio si è temuto davvero tanto per le sorti del giovane. L’allarme è scattato attorno alle 19,30. La richiesta d’aiuto è stata lanciata dalla zona di Capodimonte. La centrale operativa del 118 ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi, inviando sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il medico ha immediatamente trattato l’uomo di circa 30 anni che aveva bevuto un bicchiere di varechina. Per fortuna, ha poi avuto modo di verificare il personale sanitario, il giovane ne aveva ingerita una modica quantità perché ne ha sputata in buona parte. Le sue condizioni per questo motivo non sembravano gravi.