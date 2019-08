Chiedono 300 euro ma i rilevatori di gas ne vagono 20: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Proponevano meccanisimi contro le fughe di gas del valore di circa 20 euro, facendoli pagare almeno 300: due bresciani denunciati per truffa.L’installazione di “nuovi sistemi di ritenuta per gas metano, caldaia, boiler e sistemi antincendio”, era proposta, spacciandosi per tecnici qualificati, dopo aver affisso – senza alcuna preventiva autorizzazione – manifesti nei quali rappresentavano l’assoluta necessità di provvedere alla messa in sicurezza degli impianti domestici e non.Così a finire nella loro rete sono state almeno 3 persone (finora accertate): 2 donne, una di 81 anni residente in via Goito ed una di 52 in via Tommasi, ed infine un uomo di 62 in via Petrarca.Con abilità, i truffaldini venditori facevano anche leva sulla buona fede delle vittime – spesso di età avanzata – prospettando una serie di scenari che rendeva l’installazione degli apparecchi reclamizzati assolutamente impellente e necessaria anche per non incorrere in sanzioni. La coppia è stata individuata a seguito di alcuni servizi ad hoc predisposti con personale in borghese, servizi che hanno permesso per l’appunto di individuare 2 soggetti originari e residenti nel bresciano, con vari precedenti di polizia a loro carico, trovati in possesso di numerosi volantini, una decina di rilevatori di qualità scadente, un Pos gsm utilizzato per i pagamenti elettronici e svariate finte fatture che emettevano in favore delle vittime cadute nella loro rete."Chiunque crede di essere stato truffato con modalità simili a queste - spiegano i carabinieri - è pregato di mettersi in contatto con la più vicina Stazione Carabinieri, al fine di raccogliere ulteriori elementi di reità a carico dei due indiziati ed eventualmente individuare ulteriori correi nell’attività truffaldina posta in essere.