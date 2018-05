A 18 anni ancora alle medie e con l'hashish in tasca: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Che non fosse uno studente modello, lo si intuiva dal curriculum: a 18 anni già compiuti frequenta ancora la terza media. Ma il vero guaio è che a scuola ci andava con la droga. Non poca. Quattro grammi di hashish, suddivisi in altrettante dosi, e altri quaranta rinvenuti nell’appartamento in cui vive, a Collemarino. Quanto basta per ipotizzare che sui banchi, anziché imparare l’italiano e la storia, insegnava ai giovanissimi l’arte del “fumo”. Dall’aula di scuola a quella del tribunale il passo è stato breve per un ragazzo appena maggiorenne, finito in manette perché pizzicato a viaggiare sull’autobus con lo stupefacente in tasca. Il blitz è scattato poco dopo le 14, da parte dei carabinieri della tenenza di Falconara.