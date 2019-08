Ragazzo 15enne scappa dall'ospedale: ​pedinato dall'infermiera e ripreso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allarme ieri mattina all’ospedale Salesi, dove un piccolo paziente è andato in fuga. Il personale si è subito mobilitato per riprenderlo, e alla fine lo hanno riportato all’ospedale.L’allarme è scattato attorno alle 11 nel nosocomio pediatrico in centro, quando il piccolo paziente, di 15 anni, di origini straniere, è scappato dalla struttura. Per fortuna un’infermiera del reparto dove era ricoverato il ragazzino si è accorta della fuga e si è messa all’inseguimento. Con grande tenacia è riuscita a tenere d’occhio il quindicenne e ha permesso ai carabinieri, nel frattempo allertati, di prendere in mano la situazione e rintracciarlo in via Piave. Poi il ragazzino è stato riportato al Salesi, con grande sollievo di tutto il personale per il cessato allarme.