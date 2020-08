Ci sono 156 studenti rimasti senza aula: corsa contro il tempo, servono 6 locali

ANCONA - Cercasi sei aule dove trasferire 156 alunni dell’istituto comprensivo Pinocchio-Montesicuro. È stato pubblicato ieri l’avviso esplorativo del Comune per affittare i locali dove poter fare lezione rispettando i protocolli di sicurezza previsti per arginare il Covid-19.

La decisione di far traslocare gli studenti delle medie (in tutto sei classi) è stata presa lo scorso martedì nella riunione tra funzionari dell’Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti dell’istituto comprensivo e l’assessore alla Manutenzione Stefano Foresi, il cui ufficio è stato interessato nell’operazione scuola assieme ai Lavori pubblici e alla Pubblica istruzione. Dopo varie ipotesi, la scelta è ricaduta sull’inevitabile trasferimento. Al momento, e per la durata dell’intero anno scolastico, non ci sono a disposizione locali gestiti direttamente dal Comune. Di qui, l’avviso per la manifestazione d’interesse volta all’affitto di sei spazi da adibire ad altrettante aule.



«A seguito dell’emergenza sanitaria Covid – 19, nell’ambito dell’attività di ricognizione effettuata dal Comune di Ancona con gli Istituti Comprensivi della città – si legge nell’avviso esplorativo - è stata evidenziata da parte dell’Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro la situazione di inadeguatezza all’interno dei propri edifici scolastici di 6 aule per collocare gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per tale motivo è stato richiesto al Comune di Ancona di valutare il reperimento di tali spazi presso altre strutture limitrofe idonee sia a livello didattico sia a livello logistico e tecnico».

Da spostare sono tre classi da 25 alunni ognuna, due classi da 27 alunni, e una composta da 26 studenti. Partendo dal presupposto che lo spazio cattedra minimo è di 4 metri quadrati e quello riservato all’alunno di 1,80 mq, serve un immobile che abbia tre aule con una superficie minima di 49 mq, due aule spaziose almeno 52,6 mq e un’ultima con un’area non inferiore a 50,8 mq. Altro requisito richiesto dal Comune: l’immobile dovrà essere ubicato nel raggio di un chilometro dalle scuole Socciarelli, situate in via della Montagnola 105. Sono poi richiesti idonei servizi igienici ad uso esclusivo, il certificato di agibilità, la conformità dell’immobile alla normativa antincendio e a quella legata all’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Saranno considerate ammissibili anche proposte per le quali la proprietà si impegna a realizzare le opere di manutenzione minima necessaria a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge». Gli interventi dovranno essere conclusi entro e non oltre il 7 settembre, una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Il contratto stipulato avrà una durata di 12 mesi.

