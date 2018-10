In 130 a Medjugorje per il compleanno di Simone Mascioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - C’è chi il compleanno lo festeggia con con una festa è c’è chi invece preferisce fare un pellegrinaggio portando anche un po’ di beneficienza. Simone Mascioni, popolare titolare di Dimas, azienda anconetana che si occupa nella produzione e distribuzione di articoli per l’igiene, appartiene alla seconda categoria. E in questa strana idea ha coinvolto la bellezza di 130 amici tra adulti e bambini: sono andati tutti insieme a Medjugorje, in Herzegovina, con traghetto e bus dove, ieri, alla periferia sono stati ospiti di suor Cornelia, fondatrice dell’opera delle Suore Missionarie della Famiglia Ferita, un gigante travestita da scricciolo con il velo bianco che fa crescere i bimbi orfani di guerra vivendo di Provvidenza. Con Simone altri volti popolari di Ancona da Carlo Mancini a Danilo Falappa e Carletto Sprovieri. «Il mio sogno si è concretizzato: festeggiare i miei 50 anni nell’orfanotrofio di suor Cornelia con un po di amici e parenti» ha scritto Mascioni su Facebook. «Che la Madonna vi benedica».