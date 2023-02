ANCONA Il professore spiega in classe e un alunno nei banchi delle retrovie, 11 anni, si diverte armeggiando una fionda, utilizzata per lanciare la gomma. L’amichetto lo riprende con il cellulare e il video finisce su TikTok, arrivando fino alla preside della scuola. Sarebbero questi i contorni della bravata con protagonisti due alunni della prima media di un istituto comprensivo di Ancona. L’episodio non è passato inosservato: la dirigente scolastica, infatti, per fare luce sull’accaduto ha indetto un consiglio di classe straordinario «per motivi disciplinari».

Il procedimento

L’incontro si terrà nei prossimi giorni e ha visto la convocazione dei ragazzi «destinatari del procedimento», dei loro genitori, dei docenti e dei rappresentanti dei genitori degli studenti della classe. Il consiglio è stato indetto per valutare l’eventuale adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei due ragazzi. Le contestazioni sarebbero molteplici, a partire dall’utilizzo indebito del cellulare durante l’orario di lezione e la spiegazione in atto del professore. E poi, ci sarebbe da valutare l’uso della fionda. Uno strumento, sì, rudimentale e solitamente innocuo, ma potenzialmente - se usato in una certa maniera - pericoloso. In questo caso, l’alunno di 11 anni avrebbe armeggiato la fionda per una sorta di gioco inoffensivo. In sostanza, infatti, avrebbe usato lo strumento per lanciare la gomma sul diario. Nessuno si è fatto male.

Il post

È successo però che la bravata compiuta tra le mura scolastiche è stata filmata da un compagno di classe con il cellulare. E che il video è finito poi sui TikTok, tra i social preferiti dai giovani e dai giovanissimi. Tra le condivisioni, le visite e i commenti, il video sarebbe arrivato anche alla preside. Di qui, la necessità di fare chiarezza sull’accaduto e convocare il consiglio di classe straordinario per poter eventualmente emettere le sanzioni disciplinari necessarie.

La circolare

Per quanto riguarda lo smartphone, l’utilizzo in classe è stato vietato dal Miur con una circolare diffusa lo scorso 20 dicembre. «È confermato - diceva la circolare - il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998» e da una precedente circolare ministeriale. Il Ministero non ha stabilito sanzioni specifiche, eventuali provvedimenti sono a discrezione della scuola.