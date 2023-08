ANCONA - Dal concerto dei Tiromancino al Passetto sabato 2 settembre, ai fuochi d’artificio per la prima volta dal Molo Rizzo nella serata di domenica 3. Nel mezzo, tutta una serie di eventi distribuita in diverse location del centro. È la Festa del Mare edizione 2023, extra large rispetto alle precedenti e ancora work in progress. Gli ultimi dettagli verranno svelati nei prossimi giorni, ma il grosso del cartellone è già cosa nota. La chicca sarà lo show della band capitanata da Federico Zampaglione che, insieme ad Enula, si esibirà alle 21 di sabato all’incrocio tra il viale della Vittoria e via Bainsizza. Viale che diventerà inaccessibile a partire da via Corridoni, dato che sono previste oltre 5mila persone.

Moda e show cooking



In attesa del concerto, l’inaugurazione della Festa sarà affidata ad un talk di approfondimento sulle tematiche legate alla pesca e, a seguire, allo show cooking nella pineta del Passetto con la regia dell’Unione Cuochi Marche. Punti degustazione si svilupperanno nel canalone di piazza Cavour e ci sarà un evento enogastronomico, organizzato dalla Cna, al Mercato delle Erbe. Tra gli eventi collegati alla due giorni della Festa del Mare, anche Sbaracco, il fuoritutto degli esercizi commerciali di corso Amendola curato dalla Confartigianato. In piazza Roma, invece, l’esibizione degli artisti di strada con spettacoli dedicati anche ai più piccoli. In piazza Cavour, infine, la mostra mercato dedicata al mare: antiche cartografie nautiche, tele, oggettistica, le riproduzioni dei natanti. La giornata di domenica 3 partirà invece, come da tradizione, alle 9 con la messa alla Cattedrale di San Ciriaco, seguita dal corteo in mare e dalla deposizione della corona. Andrà in scena anche il Trofeo delle batane, competizione durante la quale sfileranno le imbarcazioni di Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana. La serata si aprirà poi alle 18 (e fino alle 22) con la musica del dj La Regina che risuonerà a casse unificate per tutta piazza del Papa. Il gran finale, alle 22,30, con i fuochi d’artificio dal Molo Rizzo, nella suggestiva location del porto antico.



Piano anti-traffico



Un cartellone che porterà in centro tante persone e riuscire a gestire la viabilità sarà fondamentale. Il piano anti-caos varato dall’amministrazione comunale per alleggerire il traffico nel cuore della città in quei due giorni viaggia su due direttrici. Innanzitutto, le due linee di navette gratuite: una avrà il terminal allo stadio del Conero, l’altra in piazza Ugo Bassi. La prima transiterà a Tavernelle e in via Bocconi, poi arriverà a piazza Cavour. La seconda servirà il bacino del Piano, transiterà per gli Archi e arriverà a piazza Cavour. I parcheggi saranno aperti fino a tarda notte.