Operazione vaccini, c'è l'accordo con la Regione: 15 team territoriali saranno formati dai medici di base

ANCONA - Sarà una corsa a ostacoli, con l’occhio sempre puntato al cronometro. Per assicurare che la vaccinazione anti-Covid centri l’obiettivo, in provincia di Ancona scendono in campo 15 équipe territoriali. La linfa, i medici di famiglia, è garantita da un accordo stretto con la Regione, tra i primi in Italia, l’ultimo giorno dell’anno. Ad Ancona se ne schierano tre, ognuna delle quali è formata in media da 25-28 camici bianchi.

A livello regionale di queste squadre anti-pandemia se ne contano 56, già in azione in questi giorni della fase uno, dedicata ai più vulnerabili. Si procede al motto di: “massima priorità a chi sta in prima linea”. Precedenza a medici, operatori sanitari e sociosanitari. «Sono i soldati che servono a vincere questa battaglia». Segna la linea di demarcazione Massimo Magi, che sotto la bandiera della Fimmg dà voce a quelli di base. Ricorda «la fiammata epidemiologica che esplose nelle case di riposo». Colpì gli ospiti delle residenze per anziani, che oggi rientrano di diritto nel gruppo dell’urgenza. Una corsia preferenziale che nell’anconetano riguarda circa 3.700 teste grigie. A seguire la tabella di marcia, dal 27 gennaio in poi toccherà agli ultra ottantenni, alle persone con più di 60 anni, a quelle di ogni età con più patologie, agli insegnanti e al personale scolastico. Siamo alla fase due, che coinvolgerà anche i lavoratori dei servizi essenziali e dei settori a rischio, come carceri e luoghi di comunità. La terza e ultima fase sarà riservata al resto della popolazione. Con un’avvertenza: tutti gli stadi del piano saranno calibrati sulla quantità di vaccino disponibile. Ieri pomeriggio in una call con l’assessorato regionale alla Sanità, tutte le Aree Vaste hanno fissato numeri, criteri e percorsi.



«Palazzo Raffaello si fa portatore di buona prassi». È il commento di Magi alla vigilia dell’arrivo all’aeroporto di Falconara di un nuovo carico, 9.000 dosi in tutto: 900 saranno destinate a Torrette, circa 350 all’Inrca. «Il nostro coinvolgimento potrebbe imprimere un’importante accelerata a tutta l’operazione». Che, avverte, non è come mettere a punto gli ingranaggi della vaccinazione anti-influenzale. Va nelle pieghe: «Un flacone, che contiene sei dosi, può durare appena cinque giorni tra i quattro e gli otto gradi». Ovvero fuori dai potenti frigoriferi piazzati nei sette punti regionali di stoccaggio, in grado di conservare il preparato della Pfizer-Biontech a meno 80 gradi. La catena del freddo in provincia è garantita all’Inrca di Ancona e nell’hub di Jesi. Magi va oltre: «Una fiala una volta aperta dovrà essere utilizzata entro 30 minuti. Non oltre».

Tradotto: in mezz’ora si devono vaccinare sei persone. È tassativo. Concentrazione temporale dell’intervento e la necessità di doppia somministrazione. Il segretario Fimmg insiste su un punto: «Non è come una vaccinazione anti-influenzale». E sottolinea l’eccezionalità delle dimensioni. «Solo se si raggiunge la copertura dell’80% si arriva all’immunità di gregge, la protezione di tutta la popolazione». Ripassa a memoria i 469.750 abitanti di Ancona e dintorni: «I nostri studi medici e le strutture mobili piazzate a ridosso hanno già passato la prova del fuoco dei tamponi rapidi. Siamo pronti a cominciare». E si propone come testimonial. «Io mi sono prenotato: sono in attesa». Soldato, anche lui, se serve a vincere questa battaglia.

