L'amico: «Ho provato a fermarlo ma si è lanciato sono distrutto»

OSIMO «Ha voluto fare per forza quel bagno, ho provato a farlo desistere ma si è lanciato in acqua, mi sono distratto un attimo e non l’ho più visto, è stato terribile». È in lacrime Andrea Giovagnoli mentre cerca di ripercorrere al telefono da Ibiza quello che è successo il pomeriggio prima. «Eravamo in un locale a fare un aperitivo con due ragazze di Osimo che sapevamo essere anche loro in vacanza qui –ha detto ieri Andrea-, avevamo fatto dei brindisi e Luca poi si è messo in testa di fare quel bagno, io non avevo voglia, ho provato a fermarlo, ma era su di giri, non mi ha ascoltato e si è anche arrabbiato».Così Luca è sceso in spiaggia. L’amico sambiagese e le due ragazze incontrate ad Ibiza lo hanno seguito invano. «È successo tutto velocemente, ha nuotato un po’, mi sono distratto un attimo e –continua Andrea- non l’ho più visto, ho gridato, chiesto aiuto, c’erano tante persone lì, ma nessuno si è buttato. Con tre bagnini siamo saliti sugli scogli ma non l’abbiamo trovato e a quel punto è stata chiamata la guardia civile che è arrivata solo dopo 20 minuti». Il 25enne conferma che le ricerche sono partite sia via mare che con i droni: «Hanno tentato fino alle 23, col buio si sono fermati e stamattina (ieri, ndr) siamo tornati presto in spiaggia, l’hanno trovato a cinque metri di profondità verso le 13», ha poi detto nella disperazione.Luca amava il mare, andava spesso a pescare: «È morto nel suo mondo, quello che preferiva, è l’unica cosa che mi consola», ha commentato Andrea, che ha aggiunto: «Era la prima volta che andavamo in quella spiaggia, non ci avevamo ancora fatto il bagno ma le acque non sembravano profonde. Alloggiavamo all’hostal Marì a 20 minuti da lì, ci eravamo andati con l’auto noleggiata». Andrea oggi rientrerà in Italia dopo aver dovuto riconoscere il cadavere. I genitori di Luca arriveranno oggi a Ibiza per organizzare il rimpatrio della salma.