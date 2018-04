Un altro ordigno bellico scoperto a Osimo: martedì ci sarà la bonifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Dopo quello trovato a Casenuove il 23 marzo, un altro ordigno bellico è stato rinvenuto a Osimo, questa volta nella zona industriale di San Biagio, in via Monsignor Oscar Romero, poco distante dall’isola ecologica di Astea. La stazione dei carabinieri di Osimo martedì ha comunicato il ritrovamento a Prefettura, Questura, Comune e Croce Rossa. L’ordigno, che risale anche questo alla seconda guerra mondiale, è stato scoperto nel terreno riportato nel piazzale antistante l’impresa edile stradale Gaspare Moroni.Si tratta, secondo i carabinieri intervenuti sul posto, di una bomba a mano di tipo granata delle dimensione di appena 10 centimetri di lunghezza e di 5 di diametro: sarebbe anche in discreto stato di conservazione e quindi da far brillare per evitare pericoli. La Prefettura, per il giorno della bonifica attesa prevista per martedì prossimo, ha predisposto anche un presidio sanitario sul posto con la presenza di una ambulanza della Croce Rossa e di personale medico e infermieristico.Comune e carabinieri sono stati, invece, incaricati di salvaguardare la zona: al momento non si sono resi necessari sgomberi ma è bastato delimitare l’area, impedendone l’accesso per non sollecitare la granata ritrovata. La situazione sarebbe, dunque, sotto controllo e non richiede lo stato d’emergenza come avvenuto il 13 marzo a Fano dove furono evacuate 23mila persone.