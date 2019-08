Altro giro, altra auto danneggiata: i vandali al volante sono scatenati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Vandali scatenati al volante a Fabriano. Prese di mira le auto. Un’utilitaria parcheggiata lungo la strada è stata danneggiata. È la seconda segnalazione in meno di 24 ore. Nel mirino la macchina di una sessantenne del posto che l’ha lasciata, per poche ore, in un parcheggio lungo la carreggiata. È accaduto ieri in via Piersanti Mattarella, quartiere Santa Maria. Una zona tranquilla tanto che la proprietaria del mezzo, quando è uscita di casa e ha visto come era stata ridotta la carrozzeria nella parte posteriore del mezzo, è rimasta a bocca aperta.