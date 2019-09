Operazione "chilometri zero" I carabinieri arrestano altre tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I carabinieri della Compagnia di Ancona ieri pomeriggio hanno tratto in arresto una donna e due uomini di origine rumena che nell’ambito dell’operazione “chilometri zero” nella mattinata del 20 giugno 2019 si erano resi irreperibili e pertanto erano riusciti ad evitare la misura cautelare in carcere.I tre sono stati bloccati da Carabinieri - che da tempo ne monitoravano i movimenti - a bordo di un taxi dopo aver oltrepassato il casello autostradale Senigallia in direzione Bologna-Ancona. Per loro, pertanto, sono scattate le manette e dopo le formalità di rito sono stati condotti rispettivamente gli uomini presso la casa circondariale di Montacuto e la donna presso la sezione femminile della casa circondariale Villa Fastigi di Pesaro.