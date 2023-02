OSTRA - «Grazie di cuore per essere ritornati». Recitava così uno striscione appeso ieri a Pianello di Ostra davanti al supermercato Coal, distrutto dall’alluvione. Non è stata una semplice riapertura ma una festa, un inno alla ripartenza. C’erano tutti, dal sindaco Federica Fanesi, che ha tagliato il nastro, al parroco Luca Principi ma soprattutto i cittadini, tanti, tantissimi.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Case popolari senza ascensori dall'alluvione

«Aldemiro e Gigliola oggi per noi di Pianello è un giorno importante - sono le parole di Mirella Parasecoli, una cliente che ha letto una poesia - ritorna il nostro supermercato. In questi cinque mesi non sapete quanto vi abbiamo pensato, quanta paura al pensiero che questo giorno non arrivasse. Vedere tutta quelle merce buttata via, poca quella recuperata, ci faceva scoppiare il cuore perché sapevamo che voi l’avevate già pagata. Tanti danni materiali e tanto sconforto ma anche tanti aiuti e tanto supporto. L’unione fa la forza».



La luce



Aldermiro Carletti e Gigliola Cioccolanti, felici di tanto affetto, hanno ringraziato. «Credo che la cosa più evidente sia stata la luce nei lori occhi – dichiara Federica Fanesi, sindaco di Ostra - la luce di chi ha vinto la battaglia contro la tentazione di mollare tutto e andare via e ha scelto, invece, di restare. Il senso di appartenenza a una comunità e la tenacia hanno avuto la meglio. La comunità era tutta lì, sorridente, commossa, grata, stretta intorno ai titolari che, se sono di nuovo al loro posto, è anche grazie al sostegno pieno di affetto di tutti i clienti. Stamattina abbiamo fatto la spesa, ma abbiamo portato a casa anche una preziosa lezione di vita». Il supermercato di Pianello di Ostra è anche una delle attività dove sarà possibile spendere i buoni spesa, donati dalla Fondazione Bnl a Caritas per le famiglie in situazioni di gravi difficoltà a causa dall’alluvione.



La rigenerazione



I voucher sono spendibili presso alcuni punti vendita nelle zone interessate dall’emergenza e ciò, oltre a dare un concreto sostegno alle persone, contribuisce a riattivare l’economia locale. Tra i punti vendita coinvolti nella rigenerazione c’è, quindi, anche il Coal di Aldemiro e Gigliola. «Il nostro contributo si rivolge alle famiglie – dichiara Luigi Abate, presidente della Fondazione Bnl - ma vuole anche essere un modo per aiutare le tante attività commerciali colpite, contribuendo così al loro rilancio».