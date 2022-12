OSTRA - Una turista inglese ha donato 102 panettoni ad altrettante famiglie di Pianello di Ostra colpite dall’alluvione. La signora Susan, che trascorre spesso le vacanze a Marzocca, è rimasta colpita dalla tragica alluvione che a settembre ha colpito il territorio.

Ha mandato dei soldi con un messaggio di auguri alla MontiMar, un’associazione molto attiva tra Marzocca e Montignano, che ha poi provveduto a rendere possibile il suo desiderio. «Mercoledì pomeriggio abbiamo consegnato a 102 famiglie di Pianello di Ostra un pensiero donato da una signora di Christleton in Gran Bretagna - racconta Marco Quattrini, vicepresidente di MontiMar – vive in una frazione di Chester, città gemellata con Marzocca frazione di Senigallia. E’ innamorata dei nostri luoghi e ha voluto far pervenire un segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie di Pianello».

Tramite la MontiMar e l’associazione Sportiva Pianello, che hanno fatto da tramite, la signora Susan ha desiderato inviare un pensiero tangibile di amicizia e vicinanza a queste famiglie che stanno attraversando un momento particolare. Tra le iniziative di questi giorni si registra la solidarietà dell’azienda Soluzioni srls di Ancona, studio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, a favore delle aziende colpite dalla terribile alluvione di settembre nel senigalliese.

Ha, infatti, voluto organizzare il proprio tradizionale evento di fine anno presso il Teatro di Corinaldo, facendone diventare protagoniste le aziende clienti colpite dal tragico evento. Una serata offerta per testimoniare la vicinanza a titolari, dipendenti e loro famiglie, in cui sono stati premiati anche i campioni della sicurezza, ovvero i lavoratori che si sono distinti nelle imprese coinvolte per la promozione dei migliori comportamenti per la sicurezza. Nelle parrocchie del Duomo, Porto e Grazie famiglie non alluvionate e giovani stanno consegnando in questi giorni i 260 panettoni donati da Coop alleanza 3.0 agli alluvionati, dedicando loro del tempo.